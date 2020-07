Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen (GEW) zog eine kritische Bilanz. Die Anträge seien laut der Gewerkschaft zu kompliziert. Außerdem würde das Geld nicht ausreichen. Zudem könne mit den Mitteln in Sachsen nur ein Drittel der rund 1.800 Schulen bessere Internetanschlüsse und moderne Lernmittel wie Laptops erhalten. Auch auf die Bildungsgerechtigkeit müsse geachtet werden, so die Gewerkschaft. Dazu müssten die Fördermittel insbesondere in den Schulen ankommen, in denen die Herausforderungen am größten seien.