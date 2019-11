Das selbstverwaltete "Dorf der Jugend Grimma" ist am Dienstagabend mit dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie geehrt worden. Das Projekt erhielt bei einem Festakt in Dresden den mit 5.000 Euro dotierten Hauptpreis. Die Jury lobte den Jugendtreff als "einmaliges Projekt mit Vorbildcharakter". Auf dem früheren Fabrikgelände würden Freizeitmöglichkeiten für junge Menschen in der Region geschaffen, hieß es weiter.