Meningokokken sind Bakterien, die eine Hirnhautentzündung oder eine Blutvergiftung auslösen können. In manchen Fällen können beide Erkrankungen auftreten. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) kennt man weltweit zwölf verschiedene Meningokokken-Typen. In Deutschland kommen hauptsächlich Infektionen mit Meningokokken B und C vor. Von der Ansteckung bis zum Ausbruch einer Erkrankung dauert es in der Regel drei bis vier Tage, in manchen Fällen bis zu zehn Tage.