in Sachsen gibt es das Onlineportal PflegeNetz Sachsen. Auf den Internetseiten hat das Sächsische Sozialministerium alle Angebote und Informationen für Pflegebedürftige und Angehörige zusammengefasst. Dort finden sich auch die Telefonnummern und Mailadressen zu regionalen Pflegekoordinatoren in allen Landkreisen und Großstädten sowie regionale Angebote. Hier finden Sie alle Informationen dazu .

Das Pflegetelefon ist montags bis donnerstags zwischen 9 und 18 Uhr unter der Nummer 030-20 17 91 31 und per E-Mail an info@wege-zur-pflege.de zu erreichen.

In Deutschland fehlen Pflegeplätze für Pflegebetroffene unter 60 Jahren. In klassischen Senioren- und Pflegeheimen werden sie oft nicht adäquat bereut. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat eine Übersicht zusammengefasst, in der man Schritt für Schritt den Weg zum passenden Pflegeheim finden kann.



Alle Informationen dazu finden Sie hier.