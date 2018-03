MDR SACHSEN - Das Sachsenradio | 27.03.2018 | 18:00-19:00 Uhr Ihre Fragen an Sachsens Kultusminister Piwarz!

Am Dienstagabend ist Sachsens Kultusminister Christian Piwarz im Sachsenradio-Studio zu Gast. Von 18 bis 19 Uhr steht er Rede und Antwort. Wie steht er zur Kritik, das Lehrerpaket würde für eine Spaltung in den Lehrerzimmern sorgen? Was sollen Sachsens Schüler lernen und was nicht? Der Kultusminister beantwortet auch Ihre Fragen. Schreiben Sie uns!