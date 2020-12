Die Betreiberin des Flughafens Frankfurt am Main entsorgt belastetes Erdreich auch in Sachsen. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN. Die genaue Menge und die Deponie, auf der der Boden gelagert werden soll, würden nicht genannt, so der Sprecher. Er begründete dies mit noch laufenden Ausschreibungen für weitere Entsorgung von Aushub.



Der Erdaushub stammt von der Baustelle des neuen Terminals 3, das auf der Südseite des Rhein-Main-Airports errichtet wird. Der dortige Boden ist mit poly- und perfluorierten Chemikalien (PFC) belastet. Das Gelände wurde früher jahrzehntelang von der US Army genutzt. Der Flughafensprecher sagte, mutmaßlich stamme die Chemikalie vom Löschschaum, der von der Army zu Übungszwecken eingesetzt wurde und in den Boden gelangte. Vieles könne aber durch die militärische Geheimhaltung nicht mehr restlos geklärt werden.