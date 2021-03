Feministinnen und Feministen streiken heute in Sachsen. Sie wehren sich gegen prekäre Arbeitsplätze in Pflege und Gesundheitsberufen, Geringschätzung der Arbeitsleistungen von Frauen, ungleiche Bezahlung und noch mehr Ungerechtigkeiten, die sich in der Corona-Krise noch verschärft haben. Beim Streik geht es auch um die Fördermittelstreichungen, die in Sachsen Bildungs-, Beratungs- und sozialarbeiterische Projekte in ihrer Existenz bedrohen.

Am Montagnachmittag sind alle Dresdnerinnen und Dresdner eingeladen, sich am Streikposten "Nicht zurück zum Normalzustand!" treffen den die Freie Arbeiter*innen Union Dresden am Königsufer organisiert. Nach dem feministischen Streikposten zeigt die Künstlerin Lisa-Maria Baier eine Aunst-Aktion namens "Girl you should smile more".