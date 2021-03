Sieht man sich die Verdienste an, fallen Lohnunterschiede auf. Die Bundesagentur für Arbeit errechnet die über das mittlere Einkommen aller Vollzeitbeschäftigten in einem Land oder Landkreis, dem sogenannten Medianlohn. 2019 lag er in Sachsen bei 2.653 Euro brutto im Monat. Im Schnitt hatten Frauen demnach 60 Euro weniger im Geldbeutel als Männer. Die höchsten Durchschnittslöhne gab es in den drei sächsischen Großstädten und im Landkreis Zwickau.

Die Unterschiede begründen Arbeitsagentur und Arbeitsmarktforscher mit der Struktur der Beschäftigung und der Art der Betriebe sowie unterschiedlichen Charakteristika von Frauen und Männern. Der sächsische Landesfrauenrat verlangt statt ständiger Analysen eine Debatte um Personalentwicklungsstrategien in der modernen Arbeitswelt und "mehr als nur politische Wortbekenntnisse zur Aufwertung von Pflege- und Gesundheitsberufen".

"Über die Aufwertung wird ständig diskutiert. Wirkliche Ergebnisse habe ich nicht gesehen, weder bei Entgelten, noch bei Arbeitszeiten in Careberufen", kritisiert Susanne Köhler und setzt sich dafür ein, dass Unternehmen, Verwaltung und Politik Ideen umsetzen wie:



flexible Arbeitszeitmodelle für Mütter und Väter

50:50-Aufteilung von Elternzeit

Betriebskindergärten

Jobsharing-Angebote für die, die das möchten

ein Gleichstellungsgesetz

Am Anfang ging es noch. Mittlerweile haben wir jeden Tag Diskussionen und Tränen. Ich habe Depressionen bekommen. Die kleinen Kinder verstehen die Situation nicht. Traurig für mich als alleinerziehende Mama mit drei Kindern. Frau Möbius Alleinerziehende aus Brand-Erbisdorf

Auch das Statistische Bundesamt verweist anlässlich des Frauentags auf die Doppelbelastung von Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung während der Corona-Pandemie, die vor allem Frauen treffe. Sie seien besonders stark in Berufen vertreten, die das Coronavirus in die Krise gestürzt habe. Die meisten sozialversicherungspflichtigen Frauen in Sachsen arbeiten im Gesundheitswesen, Einzelhandel, in der öffentlichen Verwaltung, Erziehung und im Sozialwesen. Auch im stark gebeutelten Tourismus-, Hotel- und Gaststättengewerbe und im Friseurbereich ist der Frauenerwerbsanteil überdurchschnittlich hoch.

Dank und Durchhalteparolen haben Beschäftigte im Gesundheitswesen in der Krise anfangs öfter erfahren - aber auch eine echte finanzielle Aufwertung ihrer Berufe? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Tarife in "Männerberufen"

Sächsische Männer sind laut Bundesarbeitsagentur viel häufiger in Produktionsberufen, naturwissenschaftlichen und technischen Berufen beschäftigt. Genau das seien auch die Branchen mit "typischen Männerberufen" in Sachsen, in denen es Tarifverträge gibt, so der Landesfrauenrat. Das bringe Männern klare Vorteile - auch in der Krise. Kurzarbeit werde in tarifgebundenden Unternehmen eher aufgestockt als in tariflosen. Mit Blick auf die Geschlechtergleichheit ein weiteres Problem, weil Frauen seltener nach Tarif bezahlt werden.

Trotz vieler Rückschläge für Frauen in der Corona-Krise sieht die frühere Linken-Vorsitzende und Dresdner Bundestagsabgeordnete Katja Kipping die Geschlechtergerechtigkeit unwiderruflich kommen. Im Bundestag sagte sie in der Debatte zum diesjährigen Frauentag: