Nach wie vor sind Frauen häufiger in sozialen Berufen oder Dienstleistungsberufen als in technischen Berufen tätig. "So waren zum Beispiel mehr als drei Viertel der Beschäftigten in medizinischen Gesundheitsberufen sowie nichtmedizinischen Gesundheits-, Körperpflege-, Wellnessberufen und der Medizintechnik aber auch in Erziehung, sozialen und hauswirtschaftlichen Berufen sowie in Reinigungsberufen Frauen", so das Statistische Landesamt.



Nur etwa gut ein Drittel (35 Prozent) sind in einer Führungsposition. Am häufigsten waren weibliche Führungskräfte dem Landesamt zufolge im Wirtschaftsbereich "Öffentliche und private Dienstleistungen" tätig. Hier gab es 2018 mit einem Anteil von 62 Prozent sogar mehr Frauen als Männer.