Rassismus an diesem Wort festzumachen, halte ich für schwierig. Was mich an den Vokabel-Diskussionen schon immer gestört hat, ist, dass man dabei Tabus kreiert. Sprechverbote sind die Vorstufe zu Denkverboten und damit einer Demokratie unwürdig. Wenn wir Demokratie als kulturelle Errungenschaft feiern, brauchen wir eine ehrliche Debatte über kulturelle Unterschiede. Viel zu oft wird unterstellt, dass es zwischen verschiedenen Kulturen keine Unterschiede gibt. Dieses Negieren führt zu Tabus im Denken und verhindert ehrliche Diskussionen.

Man muss jedoch klar unterscheiden: Zwischen Diskussionen in der Sache und persönlichen Beleidigungen. Überall dort, wo Menschen entwürdigt werden, überschreiten wir eine ethische rote Linie. Wertet also jemand den Menschen mit der Vokabel "Neger" ab, würde ich das nicht dulden. Andernfalls halte ich die Reaktion oft für übertrieben.

Die AfD-Politikerin Alice Weidel will politische Korrektheit am liebsten auf den "Müllhaufen der Geschichte" werfen. Teilen sie die Einstellung?

Die Frage ist, was der Inhalt einer solchen Aussage ist. Politische Korrektheit und der Drang, niemanden weh zu tun, haben in den letzten Jahren zu Inhaltsleere in der Politik geführt. Probleme werden schlichtweg einfach nicht mehr angesprochen. Für mich ist politische Korrektheit, in leeren Phrasen zu sprechen, ohne auf den Punkt zu kommen. In der Kontroverse sind manche Argumente schmerzhaft, hoffentlich nur in der Sache und nicht menschlich.