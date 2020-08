Sachsens Freibäder rüsten sich in Anbetracht des kommenden Wochenendes für einen Besucheransturm. Bei zu erwartenden Temperaturen von über 30 Grad wird erwartet, dass viele Menschen die freien Tage für eine Abkühlung nutzen werden. Am vergangenen Wochenende war es Berichten zufolge bereits zu örtlichen Einlassstopps gekommen.

Aufgrund der geltenden Hygieneregeln gibt es in sämtlichen Bädern in Sachsen eine Begrenzung der Besucherzahlen. Diese richtet sich nach der Größe des Bades und dem örtlichen Hygienekonzept. Gäste müssen sich im Zweifel auf Wartezeiten einstellen. Die geltenden Allgemeinverfügung erlaubt die Öffnung von Freibädern grundsätzlich.

Weniger Besucher als im Vorjahr in Dresden

Der Sprecher der Dresdner Bäder GmbH, Lars Kühl, sagte, mit den bisherigen Besucherzahlen der städtischen Bäder sei man bisher recht zufrieden. Die Zahl sei mit jedoch nicht mit den Vorjahren vergleichbar. Lars Kühl empfahl den Badelustigen, vor dem Besuch eines Hallen- oder Freibades in Dresden ein Online-Ticket zu kaufen, um Überfüllung und Wartezeiten zu vermeiden. Besucher sollten den Erhalt des Tickets per Mail nach dem Bezahlvorgang kontrollieren.

Chemnitz informiert über Social Media

Auch in den Bädern der Stadt Chemnitz werde es Beschränkungen und gegebenenfalls Einlassstopps geben. Eine Vergabe von Online-Tickets sei hingegen nicht vorgesehen. Die Stadt werde in den kommenden Tagen noch einmal explizit auf die Regeln hinweisen, so ein Sprecher der Stadt auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Er empfehle Besuchern vorher bei dem Bad ihrer Wahl anzurufen und sich über die aktuelle Situation zu informieren. Die Stadt selbst werde über ihre Social Media-Kanäle über mögliche Schließungen und Einlassstopps aktuell berichten.

Am Stausee in Chemnitz-Rabenstein stellen sich die Betreiber darauf ein, in den kommenden Tagen einen Besucherstopp aussprechen zu müssen. Wegen der Abstandsregeln dürften sich nur 2.700 Badegäste zeitgleich auf dem Gelände aufhalten. Die Betreiber hatten bereits am vergangenen Wochenende den Zugang sperren müssen. Wenn es wieder dazu käme, werde man dies auf der Facebookseite des Stausees mitteilen, hieß es.

Spreebad in Bautzen mit Beschränkungen

Das Spreebad in Bautzen bietet keine Onlinetickets an. Das Hygienekonzept sieht eine maximale Besucherzahl von 700 Badegästen vor, so eine Sprecherin. Einen Online-Ticketshop gebe es nicht. Man gebe an der Tageskasse Chips aus, wenn die maximale Beucheranzahl erreicht werde, gebe es einen Einlassstopp. Wartende könnten dann nachrücken.

Für die Talsperre Bautzen gilt weiterhin eine Badewarnung. Auf Grund des aktuellen Blaualgenbefalls rät das örtliche Gesundheitsamt vom Baden ab.

Keine Online-Tickets in Leipzig