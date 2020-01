Die Träger freier Schulen fordern eine bessere Finanzierung durch den Freistaat. Am Donnerstag übergaben sie eine entsprechende Petition mit mehr als 14.000 Unterschriften an den Sächsischen Landtag.

Freie und staatliche Schulen sind in Sachsen per Gesetz gleichberechtigt. Dennoch sehen sich die freien Träger vor allem finanziell im Nachteil. Deshalb startete ihr Spitzenverband im vergangenen Jahr die Petition unter dem Titel "Freie Schulen - Gleiche Schulen". Die Hauptforderungen: höhere Personal- und Sachkostenzuschüsse sowie die gleiche Beteiligung an Förderprogrammen wie staatliche Schulen.