"Der Freistaat ist sowohl für freie als auch für staatliche Schulen gleichermaßen verantwortlich. Er kommt dieser Aufgabe jedoch nach wie vor nicht in vollem Umfang nach", sagte LAGSFS-Vorsitzende Manja Bürger unter Verweis auf die Sächsische Verfassung. Besonders bei der Finanzierung sehen sich die freien Schulträger im Nachteil: Kosten für Instandhaltung, Renovierung und Investitionen in Schulgebäude bleiben demnach teilweise unberücksichtigt. Auch würden nur 90 Prozent der Personalkosten übernommen, kritisiert der Verband. Nötig seien jedoch 100 Prozent, damit die fehlenden Gelder nicht länger mit dem Schulgeld der Eltern ausgeglichen werden müssten, sagte Bürger.

Nach Ansicht von Johannes Preißiger, Lehrer an der freien Sabel-Oberschule in Freital, könnten Kollegen auf diesem Weg beide Schulsysteme vergleichen und abwägen, was ihnen besser gefällt. Ein Vorteil kleinerer Schulen wie der Sabel-Oberschule sei etwa, dass sich Lehrer ihren Schülern mehr und individueller widmen können. Allen Vorteilen zum Trotz: Einen Referendar hat die Sabel-Oberschule im Moment nicht.

Lehrer an der Sabel-Oberschule in Freital

Dirk Reelfs vom Sächsischen Kultusministerium zufolge gibt es schon jetzt die Möglichkeit für Lehrer, sich beurlauben zu lassen. "Theoretisch", betont Reelfs. "In Zeiten des Lehrermangels hat der Arbeitgeber - sprich der Freistaat - kein Interesse daran, seine Lehrer an die freien Schulen abzugeben." Sollte es also Anträge geben, werde ihnen nur in ganz wenigen Fällen stattgegeben.