Der ADAC rechnet ab Freitag mit Ferienstaus auf Deutschlands Straßen - auch in Sachsen. Mit Behinderungen sei allerdings nicht nur auf Autobahnen zu rechnen, sondern vor allem auch auf kleineren Straßen und Zufahrten zu Erholungsgebieten wie dem Leipziger Seenland, der Sächsischen Schweiz oder dem Zittauer Gebirge. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie entschieden sich viele Menschen für einen Heimaturlaub, so der ADAC.

Bis auf Bayern und Baden-Württemberg seien ab dem Wochenende in allen Bundesländern Ferien, so dass der Reiseverkehr stark ansteige. Für Sachsen sieht der Automobilclub als potenzielle Stau-Orte vor allem Autobahnkreuze und auch im Normalbetrieb stark befahrene Streckenabschnitte.

An der A4 sind das beispielsweise zwischen Dresden und Chemnitz die Abschnitte zwischen Wilder Mann und Dresden-Altstadt, zwischen Willsdruff und dem Dreieck Nossen, die Anschlusstelle Chemnitz Ost und, weiter in Richtung Erfurt, der Abschnitt zwischen Limbach-Oberfrohna und Hohenstein-Ernstthal. Für die A 38 rechnet der ADAC mit Behinderungen an der Ausfahrt Leipzig Süd.