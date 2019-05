400 Millionen Euro für Bahn in Sachsen

15 Bahnhöfe sollen für mehr als 80 Millionen Euro saniert werden. Das hat Sachsens Regierung gemeinsam mit der Bahn besprochen. Um Schienennetz und Infrastruktur zu verbessern, sind in diesem Jahr rund 400 Millionen Euro für den Erhalt und Ausbau des Schienennetzes in Sachsen eingeplant, erklärte Bahn-Vorstand Ronald Pofalla. Er hatte sich am Mittwoch zu einem Spitzengespräch mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) in Dresden getroffen.