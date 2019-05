In Leipzig kamen laut den Organisatoren 5.000 Demonstranten zusammen, in Zwickau über 700, in Bautzen waren es 400, in Annaberg-Buchholz 150 und in Chemnitz ebenfalls mehrere Hundert. In Bautzen und Annaberg-Buchholz fanden die "Fridays-for-Future"-Demonstrationen am Freitag zum ersten Mal statt. In Dresden trafen sich über 4.000 Schüler am Goldenen Reiter in der Neustadt und zogen zum Landtag, wo am Freitag ein Antrag zum Klimaschutz im Freistaat behandelt wurde. "Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten. Die Politik, die wir jetzt wählen, ist ausschlaggebend für das Überleben der Menschheit", erklärte der Dresdner Schüler und Mitorganisator der Streiks, Nico Zocher.