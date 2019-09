Die Schülerstreiks von "Fridays for Future" sollen am Freitag einen Höhepunkt erreichen: Weltweit sind Schüler zum Klimastreik aufgerufen. Auch in Sachsen werden Tausende Teilnehmer erwartet. Die jungen Leute bekommen inzwischen von allen Seiten Unterstützung. So werden zur globalen Klimademonstration in Leipzig erstmals auch die "Omas for Future" mit dabei sein. Cordula Weimann hatte die Idee und will möglichst viele Menschen der Generation 50 plus mobilisieren. Die Banner für die Demo hat die 60-Jährige schon fertig. Auch eine Website gibt es.

Omas und Eltern ziehen an einem Strang mit den Schülern

"15 Uhr geht es bei uns los. Die 'Omas for Future' stehen vor dem Gewandhaus", sagt Weimann, die gern auch Opas willkommen heißt. Unter dem Motto "Klimagerechtigkeit für alle" zieht der Demonstrationszug ab 16:30 Uhr vom Augustusplatz durch die Stadt.

Bildrechte: dpa Etwas zeitiger beginnt die Demo in Dresden. Um 11:55 Uhr setzt sich dort der Demonstrationszug am Hauptbahnhof sowie am Alaunpark in Bewegung. Ähnlich wie in Leipzig bekommen die Schüler in der Landeshauptstadt Unterstützung von der älteren Generation. In Dresden wollen diesmal die "Parents for Future" mitmischen. "Wir wollen zeigen, dass es sich bei der Klimabewegung nicht um die naiven Ideen junger Menschen handelt", erklärt Regina Rullmann von "Parents for Future" Dresden.

In Chemnitz wollen Wissenschaftler der TU dem Streikaufruf folgen. Dazu heißt es in einem Offenen Brief, die Klimakrise sei eine reale Bedrohung für die menschliche Zivilisation. Die junge Generation habe das klar erkannt. Die Wissenschaft dürfe nicht abseits stehen. In Chemnitz ist eine Kundgebung am Roten Turm angemeldet.

Job-Klima-Pause in Zwickau

Auch Gewerkschaften haben ihre Mitglieder zur Teilnahme an den Streiks aufgerufen. Verdi-Chef Frank Bsirskse sagte, es gehe darum, Flagge zu zeigen. "Wir brauchen ein deutlich konsequenteres Handeln der Politik beim Klimaschutz", betonte er in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Zu einem ordentliche Streik seien die Mitgleider nicht aufgerufen, aber wer kann, solle ausstempeln und sich den Demonstrationen beteiligen