Zu Weihnachten hat die Post immer alle Hände voll zu tun. Durch die Corona-Pandemie wird das Paketaufkommen in diesem Jahr sogar noch höher sein. DHL rechnet bis Weihnachten mit doppelt so vielen Päckchen wie im vergangenen Jahr. Damit die Gechenke pünktlich ankommen, sollte sich an die Fristen der Paketdienstleister gehalten werden. Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) rät dazu, Geschenke nicht auf den letzten Drücker zu versenden, sondern Pakete "ein bis zwei Tage früher als gewöhnlich loszuschicken", damit sie rechtzeitig zum Fest zugestellt werden können.