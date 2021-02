In der kommenden Nacht werden örtlich Temperaturen von minus 25 Grad Celsius erwartet. Auch in der kommenden Woche soll im ganzen Freistaat noch Dauerfrost herrschen. Der Schnee bleibt laut DWD auf jeden Fall in den nächsten 14 Tagen liegen. Mit nennenswerten Schneefällen ist zunächst nicht zu rechnen. Trotzdem bleibt es auf vielen Straßen glatt, weil die Schneedecke inzwischen stark verdichtet ist, erklärte die Meteorologin.

Am kältesten war es in der Nacht zu Dienstag in Bad Muskau im Landkreis Görlitz. Dort wurden minus 16,6 Grad Celsius gemessen. Das entspreche aber noch lange keinem Kälterekord. Der wurde laut Wetterdienst am 1. Februar 1956 in Marienberg im Erzgebirge gemessen: bei frostigen minus 35,5 Grad.