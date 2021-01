Spaziergänger können vor dem Binnenleuchtturm am Ufer des Großteich in Moritzburg Winterwetter genießen.

Spaziergänger können vor dem Binnenleuchtturm am Ufer des Großteich in Moritzburg Winterwetter genießen.

Spaziergänger können vor dem Binnenleuchtturm am Ufer des Großteich in Moritzburg Winterwetter genießen. Bildrechte: dpa

Die Menschen in Sachsen müssen sich am Sonntag und zu Beginn der Woche auf winterliches Wetter mit Dauerfrost und Schnee einstellen. Das Land ist komplett mit einer Schneedecke überzogen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonnabend. Selbst in den Großstädten Dresden und Leipzig liegen zwischen einem und drei Zentimetern Schnee. "Das ist nicht so häufig", sagte der DWD-Sprecher.