So gelingt der Frühjahrsputz in der Küche!

Man sollte in regelmäßigen Abständen die Ablagen, die Kästen an der Tür und die Gemüsefächer auswischen. Am besten sogar alle vier Wochen. Da reicht warmes Wasser mit einem Spritzer Essig. Was beim Kühlschrank auch immer so ein Thema ist: die Rückwand, an der die Abtauflüssigkeit herunterläuft. Hier bitte darauf achten, dass die Sammelschale nicht verstopft. Wenn das passiert, bildet sich eine Pfütze am Boden des Kühlschrankes. Also immer darauf achten, dass das Loch frei ist.