Das fusionierte Unternehmen werde dann Versorger sowohl in der Landeshauptstadt Dresden als auch in den vier Ostsächsischen Landkreisen Meißen, Sächsische Schweiz - Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz für rund 1,5 Millionen Einwohnern. "Durch die Fusion schaffen wir das Energiezentrum Sachsens und werden sowohl die Energiewende als auch die Entwicklung der Versorgungsinfrastruktur, speziell auch Glasfaser, vorantreiben", sagte Dr. Frank Brinkmann, Vorstandsvorsitzender ENSO AG und Sprecher der Geschäftsführung DREWAG GmbH.

Die neue SachsenEnergie AG werde in den nächsten zehn Jahren über zwei Milliarden Euro in die Infrastruktur von Sachsen investieren, hieß es. Die Fusion zur SachsenEnergie AG und die Umgestaltung der Netze soll in der Hauptversammlung am 18. Dezember 2020 formal beschlossen werden. Bis dahin finden die erforderlichen vorgelagerten Abstimmungen in verschiedenen Gremien statt.