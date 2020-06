Der FC Erzgebirge Aue hat einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Team von Trainer Dirk Schuster setzte sich am Sonntag in einer intensiven Partie gegen den abstiegsbedrohten Karlsruher SC mit 1:0 durch. Die Veilchen stehen damit nach dem 30. Spieltag in der 2. Bundesliga auf Tabellenplatz 7.