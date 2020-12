RB Leipzig hat Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München in einem turbulenten Spitzenspiel am Sonnabend einen Punkt abgenommen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann kam nach zweimaliger Führung zu einem 3:3. Nagelsmann äußerte sich "sehr zufrieden" mit der Partie.

RB Leipzig hat damit 21 Punkte in der Tabelle und liegt auf Rang zwei. Am Sonntag könnte Bayer Leverkusen allerdings mit einem Sieg bei Schalke 04 an den Leipzigern vorbeiziehen. Ein ausführlicher Spielbericht von den Kollegen von "Sport im Osten":