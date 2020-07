Sachsen will bei Fußballspielen vom 1. September an Zuschauer unter Umständen wieder zulassen. Wie Gesundheitsministerin Petra Köpping mitteilte, muss allerdings die Einhaltung von Hygieneregeln und die Kontaktverfolgung möglich sein. So sollen bis zu 1.000 Menschen wieder gleichzeitig in ein Stadion dürfen. Beschlossene Sache sei das allerdings noch nicht. Damit der Plan umgesetzt werden könne, bedarf es einer Einigung mit dem Deutschen Fußball-Bund und allen anderen Beteiligten, so Köpping.