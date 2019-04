Beim Gemüse wollen die Pflanzen mehr oder weniger immer Wasser haben, aber das A und O ist, dass man klug wässert und versucht, durchdringend und kräftig zu wässern. Danach sollte man wieder eine längere Pause machen, damit die Pflanzen auch in der Lage sind, kräftigeres Wurzelwerk in der Tiefe auszubilden. Also das, was man manchmal so sieht, dass so oberflächlich mit der Brause über die Pflanzen drüber gesprenkelt wird, ist im Regelfall nicht gut. Das betrifft alle Pflanzen, Gemüse genauso wie Obst. Aber auch beim Gemüse profitieren bei Trockenheit die wärmeliebenden Pflanzen wie Tomaten, Auberginen und Paprika. Die waren im letzten Jahr toll.

Wildblumenwiesen sind eine echte Alternative bei trockenen Böden. Bildrechte: imago/TriAss