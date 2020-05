In Sachsen ist am Freitag an zahlreichen Orten an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnert worden. Am 8. Mai 1945 hatte die nationalsozialistische Führung Deutschlands bedingungslos kapituliert. Daran und an die Opfer dieses Kriegs erinnerten Politiker und Zeitzeugen mit Kranzniederlegungen an verschiedenen Gedenkorten.

Dresdner OB: 8. Mai verpflichtet

In Dresden fand das zentrale Gedenken am Mittag auf dem sowjetischen Garnisonsfriedhof statt. Wegen der Corona-Pandemie waren statt der ursprünglich erwarteten 100 Gäste deutlich weniger offizielle Vertreter anwesend, unter ihnen Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer, Landtagspräsident Matthias Rößler und der Generalkonsul der Russischen Föderation, Andrej Yurevich Dronov. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert sagte, 75 Jahre ohne Krieg seien nicht selbstverständlich.

Bildrechte: Dirk Hilbert Der 8. Mai verpflichtet uns, entschieden für Frieden, für Freiheit und Demokratie einzutreten. Er verpflichtet uns, den Anfängen zu wehren und immer wieder deutlich zu machen, dass in Deutschland, in Sachsen und in unserer Stadt kein Platz ist für diejenigen, die die Demokratie bekämpfen oder die Menschenrechte missachten. Dirk Hilbert Oberbürgermeister von Dresden

Das Dresdner Stadtarchiv will die Ereignisse in der Stadt am 8. Mai 1945 nachzeichnen und sucht Zeitzeugen, die dafür Dokumente, Fotos, Briefe und sonstige Unterlagen bis hin zu Tagebucheintragungen zur Verfügung stellen. Zudem übernimmt Dresden mit dem diesjährigen Gedenken offiziell den Garnisonsfriedhof vom Freistaat Sachsen. Das Bündnis "Herz statt Hetze" kündigte in der Stadt mehrere Mahnwachen an.

Klepsch erinnert an Wert eines friedlichen Zusammenlebens

Gedenken zu 75 Jahren Kriegsende in Chemnitz Bildrechte: Harry Härtel In Chemnitz gab es am Morgen stille Kranzniederlegungen an der Kriegsgräberanlage auf dem Städtischen Friedhof und am Mahnmal im Park der Opfer des Faschismus. In Torgau wurde am Fort Zinna an das Weltkriegsende erinnert. Normalerweise nehmen an der Gedenkstunde vor dem ehemals größten Wehrmachtsgefängnis auch Angehörige früherer Gefangener teil. Diesmal war nur eine kleine Zahl geladener Gäste anwesend unter ihnen Kulturministerin Barbara Klepsch, zugleich Vorsitzende der Stiftung Sächsische Gedenkstätten.

Bildrechte: Staatsministerium/Christian Hüller Auch 75 Jahre nach der Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft müssen wir uns unserer Verantwortung des 'Nie wieder!' stets bewusst sein. Gedenkstätten und ihre wichtige Arbeit erinnern uns daran, dass unser friedliches Zusammenleben in Europa eines der wertvollsten Güter überhaupt ist. Barbara Klepsch Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus

In Görlitz sollten nach Aussage von Oberbürgermeister Octavian Ursu alle Kirchenglocken läuten, um an die Befreiung von Krieg und Nationalsozialismus sowie den Neuanfang zu erinnern. Am Dreiländereck bei Zittau wollten Vertreter aus Deutschland, Polen und Tschechien Tauben als Symbol des Friedens aufsteigen lassen. In Weißwasser wurde am russischen Soldatendenkmal auf dem Friedhof ein Baum gepflanzt.

Streit um offiziellen Status für den 8. Mai