Bereits am Freitag hat die Stadt Chemnitz mit einer Gedenkveranstaltung der Opfer der Reichspogromnacht vor 81 Jahren gedacht. Am heutigen Sonnabend sollen "Lichterwege" ein Zeichen für eine offene und solidarische Stadtgemeinschaft setzen und an die Gräueltaten der Nazis erinnern. Die Aktion wird gleichzeitig an die Ereignisse von 1938 und den Mauerfall 1989 erinnern. Die Lichterwege führen deshalb auch an entsprechende Erinnerungsorte. Zuvor finden eine Auftaktkundgebung am Gedenkort Kaßberg-Gefängnis und eine Demonstration statt.

Am Sonntag lädt die Volkshochschule von 11 bis 12:30 Uhr zudem zu einem Rundgang entlang der Chemnitzer Stolpersteine auf dem vorderen Kaßberg ein. In Chemnitz wurde bereits am Freitag an die Reichspogromnacht erinnert. Bildrechte: Harry Härtel

Mit einer Lichtperformance wird am Samstagabend in Dresden an die Opfer der Reichspogromnacht vor 81 Jahren erinnert. Zu der Lichtaktion seien 80 Künstler mit Leuchtskulpturen am Elbufer und in der Innenstadt unterwegs, teilte die Stadtverwaltung mit. Unterstützung bekämen sie von zahlreichen weitere Beteiligten mit Fahrradlampen, Taschenlampen oder Handys. Die Aktion soll auch an den Mauerfall am 9. November 1989 erinnern.



Anlässlich des Pogrom-Gedenktages ist am Sonntag am Standort der ehemaligen Dresdner Synagoge zudem eine Gedenkveranstaltung geplant. Oberbürgermeister Dirk Hilbert werde dabei ein Grußwort sprechen. Ebenfalls am Sonntag führt ein "Weg der Erinnerung" zu früheren Stätten jüdischen Lebens in Dresden. Er endet an der Neuen Synagoge.