In Sachsen ist am Montag an die Reichspogromnacht zur Zeit des Nationalsozialismus vor 82 Jahren erinnert worden. Vielerorts hat es Gedenkfeiern, Schweigeminuten und Mahnwachen gegeben. Die Veranstaltungen fanden pandemiebedingt meist nicht-öffentlich und nur im kleinen Rahmen statt.

Kranzniederlegungen unter anderem in Leipzig, Dresden und Chemnitz

In Leipzig legte Finanzbürgermeister Torsten Bonew zusammen mit der israelitischen Religionsgemeinde einen Kranz am Synagogen-Mahnmal in der Gottschedstraße nieder. In Dresden wurde am ehemaligen Synagogen-Standort am Hasenberg der Gräueltaten vom 9. November 1938 gedacht. Landtagspräsident Matthias Rößler, Oberbürgermeister Dirk Hilbert und der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Dresden, Michael Hurshell, legten einen Kranz nieder.

Die sichtbare Zunahme rechter Strömungen in der Gesellschaft, sowie die zurzeit vor allem in den sozialen Medien grassierenden antisemitischen Verschwörungstheorien zum Coronavirus, bereiten uns Sorgen. (...). Anhaltender Hass gegen jegliche Minderheit darf von der Gesellschaft niemals toleriert werden. Michael Hurshell Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Dresden

Am Hasenberg in Dresden erinnert eine Stele an den Standort der von Gottfried Semper

gebauten Dresdner Synagoge. Sie wurde 1840 eingeweiht und in der

Reichspogromnacht 1938 zerstört. Bildrechte: Jürgen Männel

Auch in Chemnitz fand das Gedenken an die Opfer der Pogromnacht im kleinen Kreis statt. Vertreter der Stadt und die Vorsitzende der Jüdische Gemeinde Chemnitz, Ruth Röcher, legten am Ort der einstigen Synangoge Kränze nieder. Unter den Anwesenden war auch die Holocaust-Überlebende Renate Aris.

In Zwickau ist auf dem Georgenplatz an die Pogromnacht erinnert worden. Dies geschieht seit neun Jahren auch vor dem Hintergrund des sogenannten "Auffliegens" der "NSU-Terrorzelle". Zudem sind am Nachmittag die 32 Zwickauer Stolpersteine geputzt worden.

Fassungslosigkeit bei jüdischer Gemeinde Dresden

Überschattet wird der nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, geschichtsträchtige Tag, nach Angaben der jüdischen Gemeinde Dresden durch die am Abend geplante Veranstaltung der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung. Zu der Veranstaltung werde auch der mutmaßliche Rechtsextremist und frühere Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz erwartet. "Wir reagieren mit großer Fassungslosigkeit und voller Emöprung" so die Jüdische Gemeinde Dresden.

Kritik an der erlaubten Durchführung der Pegida-Veranstaltung kommt auch seitens der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland und Sachsens Landesrabbiner Zsolt Balla.

Sachsens Landesrabbiner Zsolt Balla hat kein Verständnis für die Durchführung der Pegida-Veranstaltung Bildrechte: dpa Es ist absolut geschmacklos und geschichtsvergessen, dass eine solche Demonstration am 9. November durchgeführt werden darf. Es sind genau diese Momente, in denen schlimme Erfahrungen an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte wach werden. Zsolt Balla Landesrabbiner Sachsens

Während offizielle Gedenkfeiern an die Pogrome vom 9. November 1938 wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden seien, lasse es die Stadt Dresden zu, "dass rechtsextremistisches, antisemitisches und islamophobes Gedankengut auf offener Straße skandiert werden darf,“ so der Rabbiner. Oberbürgermeister Dirk Hilbert wies die Kritik zurück, da weder das Grundgesetz noch das sächsische Versammlungsrecht eine Grundlage dafür biete, "das Recht auf Versammlungsfreiheit an diesem in der deutschen Geschichte so schicksalhaften Tag einzuschränken."

Reichspogromnacht In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 brannten Synagogen in ganz Deutschland. Die Nationalsozialisten gingen zur offenen Gewalt gegen Juden über, jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden zerstört, jüdische Bürger misshandelt. Es wird davon ausgegangen, dass in dieser Nacht mehr als 1.300 Menschen getötet und mindestens 1.400 Synagogen in Deutschland und Österreich stark beschädigt oder zerstört wurden.

Quelle: MDR/kh/epd