In Sachsen wird am Sonntag vielerorts an den Volksaufstand in der DDR vor 65 Jahren und an die Opfer erinnert. Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte in seiner Gedenkrede in Görlitz: "Der 17. Juni 1953 war ein ganz besonderer Tag in der Geschichte von Görlitz. Für wenige Stunden war Görlitz eine freie Stadt, war die Diktatur entmachtet." Der Regierungschef mahnte mit Blick auf die Ereignisse vor 65 Jahren, ein Leben in Frieden, Freiheit und Demokratie sei nicht selbstverständlich. "Es ist eine Errungenschaft, die wir Demokraten gemeinsam schützen und verteidigen müssen", so Kretschmer.