In Halle wird es am Sonnabend, 19. Oktober, ein Solidaritätskonzert in Gedenken an die Opfer des Anschlags und für ein friedliches Miteinander geben. Bei dem Open Air auf dem Marktplatz werden zum Beispiel Stars wie Max Giesinger und Joris sowie Künstler der Oper Halle und des MDR Rundfunkchores auftreten. Außerdem haben bereits Alice Merton, Klan und verschiedene lokale Kulturschaffende zugesagt.