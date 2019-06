Auf einem Schiff der Reederei MSC hat sich eine Frau schwer verletzt. Ihr mussten zwei Fingerkuppen amputiert werden. (Symbolfoto) Bildrechte: IMAGO

Auf einer Kreuzfahrt hatte sich eine Passagierin aus Schkeuditz so übel die Finger in einer Tür eingeklemmt, dass ihr noch an Bord zwei Fingerkuppen amputiert werden mussten. Als Schmerzensgeld und Schadenersatz könnte sie nun 6.000 Euro bekommen - sofern die Prozessbeteiligten den am Mittwoch vor dem Landgericht München I ausgehandelten Vergleich nicht in den kommenden Wochen widerrufen. Der Frau war vor einem Jahr auf einer Mittelmeerkreuzfahrt im Hafen von Split eine der schweren Außentüren mit derart viel Wucht auf die Finger gefallen, dass sie sich die zwei Kuppen an der rechten Hand unrettbar quetschte. (AZ 22 O 318/19)



"Ich habe in mein rohes Fleisch geguckt und habe nur geschrien: 'Meine Finger sind ab"", berichtete die Frau. Sie sei dann umgehend zum Schiffsarzt gerannt.