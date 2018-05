Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden ist es gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Wien gelungen, zwei Mitglieder einer internationalen Diebesbande zu identifizieren. Die 29 Jahre alten Männer hatten in Dresden, Leipzig und Wien versucht, an Geldautomaten illegal an Geld zu kommen.

Schaden von 450.000 Euro

Nach bisherigen Ermittlungen besteht die Gruppe aus mindestens vier Personen. Erstmalig geriet sie im November 2017 in den Fokus der Polizei, als sie es geschafft hatte, mehrere Geldautomaten in Österreich technisch zu manipulieren, so dass diese Bargeld auszahlten. Dabei wendeten sie die sogenannte Blackbox-Methode an, bei der die Automaten geöffnet werden, um zwischen dem Computer im Inneren und dem Auszahlungsmodul einen weiteren Rechner zu platzieren, der auch per Fernsteuerung bedient werden kann. Es entstand ein Schaden von etwa 450.000 Euro.

Kripo entdeckt Zusammenhang mit Taten in Österreich

In Dresden wollten sie in der Nacht zum 17. Dezember 2017 an drei Automaten zweier Banken in der Kesselsdorfer Straße illegal Bargeld abheben, scheiterten jedoch an den technischen Sicherheitsvorkehrungen. Wie die Dresdner Kriminalpolizei ermittelte, versuchten die Täter es wenige Stunden später auf die gleiche Weise in Leipzig – ebenfalls erfolglos. Aufgrund ihrer Nachforschungen entdeckten die Beamten einen Zusammenhang der Taten in Deutschland und Österreich.

Ein Mann sitzt bereits in Dresdner Justizvollzugsanstalt

Gegen die zwei Männer, die aus der Ukraine stammen, wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen. Einer der beiden konnte laut Polizei Ende April bei der Einreise aus der Ukraine nach Rumänien festgenommen werden. Er ist inzwischen in die Justizvollzugsanstalt Dresden überführt worden.

Zum Aufenthalt des zweiten Identifizierten sowie der anderen Täter machte die Polizei keine Angaben.

Quelle: MDR/sth/Polizei