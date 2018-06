Mit einer Geldzulage für junge Pädagogen will der Freistaat angehende Lehrer aufs Land locken. Nach Angaben des sächsischen Kultusministeriums sollen Referendare, die ihren Vorbereitungsdienst an einer Landschule absolvieren, einen Zuschlag von bis zu 1.000 Euro pro Monat erhalten.

Mit dem Programm "Perspektive Land" will die Staatsregierung dem Lehrermangel in ländlichen Regionen entgegen steuern. Ab Januar 2019 können Referendare in einer sogenannten Bedarfsregion dann bis zu 2.500 Euro brutto verdienen und würden nach Angaben des Kultusministeriums zu den bestbezahlten Referendaren in Deutschland zählen. Sächsische Referendare bekommen bislang rund 1.500 Euro brutto Grundgehalt.