Bei einer Anhörung im Landtag haben Experten das Pro und Contra eines längeren gemeinsamen Lernens in sächsischen Schulen abgewogen. Doreen Taubert und Burkhard Naumann vom Bündnis für Gemeinschaftsschule warben vor den Mitgliedern des Schulausschusses für die unveränderte Annahme eines Volksantrages, für den in Sachsen mehr als 50.000 Unterschriften gesammelt wurden.

Bündnis: Schüler nach Leistungsniveau unterrichten

Das Bündnis will nach eigenen Angaben auch in Sachsen flächendeckend längeres gemeinsames Lernen an Gemeinschaftsschulen ermöglichen, wo immer die Akteure vor Ort dies wollen. Kern des Volksantrag sei, von Beginn an und so lange wie möglich offen zu halten, welchen Abschluss die Schüler absolvieren können. Die Schüler sollten dabei jeweils nach ihrem Leistungsniveau unterrichtet werden.

Es ist ein Abschied vom Lernen im Gleichschritt. Lernen und Lehren bedeutet für uns, sich Zeit zu nehmen zum intensiven Beobachten, Hineindenken, Erklären und auch Zeit, Fehler zu machen. Doreen Taubert Bündnis Gemeinschaftsschule in Sachsen

Die schwarz-grün-rote Koalition hatte sich zwar grundlegend auf die Einführung der neuen Schulart verständigt, aber zugleich Bedingungen daran geknüpft. So sieht der Koalitionsvertrag ab der 5. Klasse mindestens eine vierzügige Gemeinschaftsschule vor – der bereits eingebrachte Volksantrag zur Gemeinschaftsschule hingegen hätte auch zwei Klassen pro Jahrgangsstufe erlaubt. Die Befürworter befürchten nun, dass die Gemeinschaftsschule nicht flächendeckend entstehen kann. "Eine vor Ort gewollte Schulgründung wird damit deutlich erschwert oder teilweise unmöglich gemacht", erklärten die Vertrauenspersonen des Bündnis.

Das wurde auch nach der Anhörung deutlich. "Wir warnen davor, hohe Hürden für die neue, zusätzliche Schulart Gemeinschaftsschulen zu errichten", sagte Linke-Politikerin Luise Neuhaus-Wartenberg. "Wir haben in Sachsen nicht viel gekonnt, wenn bei uns mittel- bis langfristig nur eine Handvoll Gemeinschaftsschulen ins Leben gerufen werden können."

Bielefelder Bildungsforscher: "Never change a winning team"

Bei der Anhörung im Landtag gab es auch kritische Töne zur Gemeinschaftsschule. Der Erziehungswissenschaftler Matthias Burchardt von der Universität Köln sagte, das Grundproblem sei die Heterogenität der Schüler. Selbstorganisation überfordere gerade schwächere Schüler. Buchhardt verwies auf eine Schule in Tübingen, wo zwar Gemeinschaftsschule drauf stehe, drinnen aber wenig Gemeinschaft sei: "Ersparen Sie sich und ihren Kindern dieses Experiment", lautet sein Fazit.

Bisher werden Schüler in Sachsen nach vier Jahren Grundschule getrennt und gehen dann entweder aufs Gymnasium oder auf die Oberschulen. Bildrechte: dpa Der Bielefelder Bildungsforscher Rainer Dollase stellte in Frage, warum Sachsen mit seinen guten Platzierungen bei Bildungsvergleichen überhaupt Änderungen am Schulsystem vornehmen will. Vielmehr sollte gelten: "Never change a winning team". Es gebe keinen klaren empirischen Vorteil für ein längeres gemeinsames Lernen. Zudem seien Gemeinschaftsschulen teurer. Die Einführung einer neuen Schulform sorge für Irritation und Unruhe.

Claus Hörrmann, Lehrer an einer sächsischen Förderschule, warnte vor einem "Methodenzirkus". Ein gegliedertes Schulsystem sei für Schüler effektiver. Uschi Kruse, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen, erinnerte daran, dass der Volksantrag bereits einen Kompromiss darstelle. Es gehe um ein optionales Modell - nur wenn Schüler, Lehrer und Eltern das vor Ort auch wollen. AfD-Politiker Rolf Weigand warb dafür, das Volk darüber entscheiden zu lassen, welches Modell umgesetzt wird.

AfD: Gemeinsames Lernen bis Klasse acht

Die AfD-Fraktion hatte sich für ein längeres gemeinsames Lernen bis Klasse 8 und mehr praktischen Unterricht ausgesprochen und ein eigenes Konzept vorgelegt. Es sieht vor, nach einer vierjährigen Grundschule die Klassen 5 und 6 als eine Art Orientierungsstufe zu betrachten. Nur wer in Klasse 8 einen Durchschnitt von 1,5 erreiche, dürfe auf das Gymnasium. Damit sei sichergestellt, dass nur wirklich leistungsstarke Schüler einen hochwertigen Unterricht erhalten. Alle anderen Schüler sollten bis Klasse 10 auf der Technischen Oberschule mit einem hohen Praxisbezug unterrichtet werden.