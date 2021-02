"Lautlose Naturkatastrophe"

Stürme, Dürre und Borkenkäfer haben den Bäumen in Sachsen zugesetzt. Rund 17 Prozent des gesamten Waldes im Freistaat sind laut einer Analyse von Sachsenforst geschädigt. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, sind seit Oktober 2017 rund 82.000 Hektar Wald geschädigt worden. Auf zusätzlichen 7.500 Hektar seien Freiflächen entstanden. Die Schadflächen seien fast dreimal so groß wie die Fläche der Landeshauptstadt Dresden.