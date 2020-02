Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag. Bildrechte: dpa

"Wir gratulieren Georg Milbradt herzlich zu seinem 75. Geburtstag. Sechs Jahre lang prägte er als Ministerpräsident den Freistaat Sachsen vor allem als absoluter Fachmann für Wirtschaft und Finanzen. Er hat damit einen großen Anteil daran, dass Sachsen das stärkste unter den ostdeutschen Ländern ist. Georg Milbradt ist auch heute noch ein streitbarer Geist, dem unser Freistaat am Herzen liegt."

Georg Milbradt wurde am 23. Februar 1945 in Eslohe im Sauerland geboren. Er studierte Volkswirtschaft, Jura und Mathematik an der Universität Münster. Ab 1990 verwaltete er als Finanzminister die Kasse des Freistaates Sachsen. Die Sachsen-LB-Affäre führte zu seinem Rücktritt.