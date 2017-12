Asylverfahren Klageflut bringt Gerichte an ihre Grenzen

Der Chemnitzer Verwaltungsrichter Mark Artus kommt schon mal an Sonntagen in sein Büro. Auf seinem Schreibtisch türmen sich die Akten, denn die zu bearbeitenden Fälle haben in den vergangenen Monaten enorm zugenommen. Das liegt an den vielen Asylverfahren, wie Artus berichtet. Machten diese im Jahr 2014 gerade einmal ein Drittel der Fälle am Chemnitzer Verwaltungsgericht aus, so handelte es sich in den Jahren 2015 und 2016 bei zwei Dritteln der Verfahren um Asylklagen. Allein in der ersten Jahreshälfte 2017 gingen mehr als 2.700 neue Asylklagen ein.