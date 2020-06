Klaus-Dietmar aus Meerane ist beeindruckt von "Zimmis" Fachwissen und erinnert sich:

Ich lernte Zimmi 1977 als Kellner im Newa kennen. Ich studierte nochmal postgradual an der TU Dresden und lernte einen Förderer von Dynamo kennen, der auch Zimmi kannte. Donnerstags trafen sich gegen Abend immer einige Dynamospieler im Newa, wo immer ein Tisch reserviert war, auch für uns. Als er im Sonntagsbrunch von der Bar erzählte, konnte ich mich auch wieder an die Schiebetür in der Wandvertäfelung erinnern durch die wir mit den Spielern in die Nachtbar kamen. Zimmi hatte ein wahnsinniges Wissen. Als ich ihn anlässlich eines Sachsenringrennens zufällig in einem Meeraner Hotel traf, vereinbarten wir für den nächsten Abend ein Treffen, privat auf der Terrasse unseres Nachnarn und mussten Quizfragen beantworten bzw. stellte er die Fragen und gab die Antworten. Ich staunte nicht schlecht, als er über den Fußballer Richard Hofmann, der nach dem Krieg die letzten Spiele bestritt, ein Meeraner Fußballer, alles wusste.