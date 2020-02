Sachsen plant vorerst keinen geschlechtergetrennten Unterricht in naturwissenschaftlichen Fächern. Kultusminister Christian Piwarz sagte dem MDR, das sei, als würde man 50 Jahre in der Entwicklungsgeschichte zurückfallen. Stattdessen müssten unterschiedliche Neigungen stärker gefördert werden.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Stefanie Hubig hatte in dieser Woche vorgeschlagen, Jungen und Mädchen in den sogenannten naturwissenschaftlichen Fächern phasenweise getrennt zu unterrichten. Im gemischten Unterricht gebe es oft eine klare Rollenverteilung, so Hubig. Jungen seien in diesen Fächern aktiver und schneller zu Experimenten bereit. Mädchen seien oft zurückhaltender.