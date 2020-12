Es gibt keine Statistiken zu der Anzahl von intersexuellen Personen in Deutschland. Die Schätzungen variieren von 8.000 bis hin zu 120.000 Personen. Diese basieren laut Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf Hochrechnungen.

In der Landeshauptstadt Dresden haben sich bislang zwei Personen als "divers" registriert. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Beide Fälle wurden 2019 registriert. Für Leipzig konnte eine Stadtsprecherin keine konkreten Angaben machen. Änderungen des Geschlechtseintrags in "divers" werden beim Standesamt nicht gesondert automatisch erfasst. Für Neugeborene wurde den Angaben nach bislang in keiner der beiden sächsischen Städte der Geschlechtseintrag "divers" ausgewählt.