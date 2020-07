Wie die neue Grundsteuer in Sachsen in Zahlen für den Einzelnen aussehen könnte, ist seit Dienstag bekannt. Die sächsische Regierung hat einen Gesetzesentwurf erarbeitet, durch den sich die konkreten Auswirkungen erstmals ableiten lassen. Danach dürfte die Grundsteuer vor allem für Einfamilienhäuser in den Großstädten steigen, ein Plus von durchschnittlich 60 Euro in Leipzig und Dresden, ein Plus von 100 Euro im Schnitt für Chemnitz. In Kleinstädten würde das Wohnen dagegen kaum teurer werden, gemischt genutzte Gewerbe- und Wohnimmobilien könnten sogar in den Genuss einer niedrigeren Grundsteuer kommen.