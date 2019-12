Die Zahl der gesprengten Automaten in Sachsen ist in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen. Das geht aus einer Sonderauswertung des Landeskriminalamtes hervor, die MDR SACHSEN vorliegt.



Danach stieg die Zahl der Angriffe auf Automaten von 66 im Jahr 2013 auf 230 im Jahr 2018. Am häufigsten wurden Zigarettenautomaten zerstört, der stärkste Anstieg ist bei Geldautomaten zu verzeichnen. Betroffen sind vor allem städtische Gebiete, insbesondere die Stadt Leipzig. Die Aufklärungsquote ist gering. So konnten 2018 insgesamt nur 33 Tatverdächtige ermittelt werden.