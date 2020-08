Wie kommt ein neues Wort in den Duden? 148.000 Wörter stehen im Duden. Mit jeder Neuauflage werden es mehr. Doch wie kommt eigentlich ein neues Wort in den Duden?



Ständig durchforstet die Dudenredaktion mithilfe von Software riesige Mengen an Texten auf der Suche nach neuen Wörtern. Häuft sich der Gebrauch dieser Wörter über einen längeren Zeitraum hinweg, werden sie zu Neuaufnahmekandidaten.

Die Textbasis zählt über fünf Milliarden Wortformen. Darin gehen aktuelle Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Romane, Reden, Reparaturanleitungen, Blogs und Fachtexte ein – ein Gedächtnis der deutschen Sprache, das ständig größer wird. Daraus schöpft die Dudenredaktion. Erst wenn sie sich sicher ist, dass ein neues Wort tatsächlich in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist, stimmt sie für die Neuaufnahme.



Quelle: duden.de