Bis Ende Oktober soll in der Fußball-Bundesliga ohne Zuschauer in den Stadien gespielt werden. Darüber seien sich die Gesundheitsminister der Länder in ihrer Schalt-Konferenz einig gewesen, sagte Sachsens Ressort-Chefin Köpping MDR SACHSEN. Zwar sei das Corona-Schutzkonzept der Deutschen Fußball Liga grundsätzlich als gut angesehen worden. Aus Sicht der großen Mehrheit der Ressortchefs wäre eine Umsetzung aber aktuell ein falsches Signal, sagte Köpping. Dagegen sprächen etwa steigende Infektionszahlen, der Schuljahresbeginn und die bevorstehende Grippe-Saison. Das DFL-Konzept sieht unter anderem weder STEH-plätze noch Alkoholverkauf vor. Zudem sollen Gästefans nicht zugelassen und Eintrittskarten personalisiert werden.