Mehr Übergriffe auf Polizisten in Sachsen

Die Gewalttaten gegen Polizisten in Sachsen haben im vergangenen Jahr leicht zugenommen. In der Statistik des Bundesamtes in Wiesbaden sind für den Freistaat 1.467 Fälle aufgeführt, 54 mehr als 2017. Prozentual liegt der Anstieg unter dem Bundesdurchschnitt. Im Verhältnis zur Bevölkerung weist Sachsen zusammen mit Hessen die wenigsten Fälle auf. Die meisten gibt es in Hamburg, Bremen und Berlin.