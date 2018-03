Gewalt in der Pflege Demütigen, isolieren, schlagen

Bildrechte: colourbox

Gewalt in der Pflege ist ein brisantes Thema, egal von wem sie ausgeht - vom Pflegepersonal, von Angehörigen oder vom Pflegebedürftigen selbst. Der Fokus soll an dieser Stelle auf den Pflegekräften liegen. Es gibt immer wieder Anschuldigungen und Verdachtsfälle. Grundsätzlich sollte der Verdacht immer offen angesprochen werden. Offizielle Statistiken zu Misshandlungen durch Pflegekräfte - ob physisch oder psychisch - gibt es nicht. Das sächsische Sozialministerium erfasst lediglich Beschwerden, die sich vorrangig auf die Pflege- und Betreuungsqualität konzentrieren, aber auch Beschwerden zur Selbstbestimmung und zu freiheitsentziehenden Maßnahmen werden erfasst. So gab es 2015 beispielsweise 13 Beschwerden wegen freiheitsentziehender Maßnahmen. Insgesamt sei die Beschwerdequote aber laut Ministerium sehr gering. 236 Beschwerden gab es demzufolge 2015 sachsenweit.

Viele Fälle bleiben möglicherweise auch im Dunkeln. Viele haben Angst, erklärt Gerichtsmedizinerin Christine Erfurt von der Uniklinik Dresden. Zudem seien die möglichen Opfer auch nicht immer hilfreich, um einen Verdachtsfall zu klären. Viele seien dement und könnten zum Hergang nichts sagen. Erfurt zufolge gibt es auch Pflegebedürftige, die nur behaupten, misshandelt oder geschlagen worden zu sein, um im straffen Pflegealltag des Heims ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Gerichtsmedizinerin versucht anhand der Verletzungen Klarheit zu schaffen. Nicht jeder blaue Fleck stammt gleich von einer Misshandlung. Gerade bei altersbedingten Veränderungen der Haut könne schon geringes Anfassen zu Unterblutungen führen.

Woran erkennt man Gewalt gegen Pflegebedürftige? Thomas Opitz ist Hausarzt in Dresden und betreut insgesamt etwa 1.000 Patienten, davon sind 60 Prozent Rentner. Viele sind auch pflegebedürftig. Er erklärt, woran man erkennt, dass ein Pflegebedürftiger misshandelt wurde, was man im Ernstfall tun kann und wie Hausärzte helfen können.

Wie stellen Sie fest, dass ein Pflegebedürftiger Opfer von Gewalt ist?

Zuerst erkenne ich das an atmosphärischen Störungen. Viele Patienten, die pflegebedürftig werden, kenne ich über viele Jahre und plötzlich kommt es zu Verhaltensänderungen. Die Patienten werden verschlossener, sie verändern Mimik und Gestik. Auch die Lebenseinstellung wirkt verändert: Der lebensfrohe Mensch wirkt plötzlich verschlossen und depressiv. Auch Verwahrlosungserscheinungen wie ungewaschene Haare oder Körpergeruch, können auf Misshandlungen hinweisen. Ein weiterer Hinweis wäre, wenn Betreuungspersonen dem Arzt plötzlich nicht von der Seite weichen und Einzelgespräche verhindern.

Sie sprechen das im Verdachtsfall direkt an?

Wenn ich eine Vermutung habe, ist es meiner Meinung nach geradezu essenziell, es anzusprechen. Nur wenn sich der eine oder andere in dieser Situation gesehen fühlt, wird es möglich sein, dass beide Parteien wieder an einem Strang ziehen und eventuell durch zusätzliche Hilfe die Situation wirkungsvoll entlasten können.

Wie reagieren Angehörige, wenn sie dieses Thema anschneiden? Sie fühlen sich ja wahrscheinlich angegriffen.

Oft werden verschiedene umfangreiche Erklärungen abgegeben. Patienten und Betreuungspersonen schämen sich – für die Zustände in der Wohnung und den Zustand der Pflegeperson. Sie schildern komplexe Sachzwänge. Sie gestehen die hohe Belastung gern ein. Es wird mit Zeitmangel und anderen Erklärungen operiert. Das muss man alles verstehen. Die Angehörigen schämen sich genauso wie die Patienten, wenn solche Zustände offenbart werden. Es ist keine einfache Situation für alle Beteiligten.

Es ist also eher eine Erleichterung, wenn Sie es ansprechen?

Ja. Und ich habe den Eindruck, dass Erleichterung ein Moment ist, den man auch nutzen kann. Es ist was zur Sprache gekommen, was offensichtlich ist und was uns alle vor eine gemeinsame Aufgabe stellt. Wenn es gelingt, Hilfe statt Strafe zu bieten, dann kann man sich sicher sein, dass Pflegekräfte wieder ins Boot zu holen sind.