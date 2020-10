Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi Mitarbeiter mehrerer Behörden in Sachsen zum Warnstreik aufgerufen. In Dresden sollen Beschäftigte im Bürgeramt, in der Ausländerbehörde und im Amt für Kultur und Denkmalschutz ihre Arbeit niederlegen. Auch die Mitarbeiter im Landratsamt Leipziger Land in Borna sollen in den Ausstand treten. In dem Tarifstreit fordert Verdi unter anderm 4,8 Prozent mehr Einkommen; mindestens aber 150 Euro. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt am 22. Oktober.