Wettbewerb "bunt statt blau" Leipziger Schülerin mit bestem Plakat gegen Komasaufen

Die Leipziger Schülerin Josefine Bail hat den diesjährigen Plakatwettbewerb gegen "Komasaufen" in Sachsen gewonnen. Sie geht in die 8. Klasse und erhält als Preisgeld 300 Euro. Den zweiten Rang belegt Julia Engler aus Dresden. Den dritten Platz teilt sich die Klasse M 2 der Oberschule "Anne Frank" aus Stauchitz. An dem bundesweiten Wettbewerb hatten sich in diesem Jahr etwa 8.000 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren beteiligt. Im Juni wird eine Bundesjury über die besten Arbeiten entscheiden.