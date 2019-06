Schlammmassen bei Leisnig nach heftigem Gewitter

Ein heftiges Gewitter hat am späten Dienstagabend den Raum Leisnig in Mittelsachsen heimgesucht. Laut Polizei bildeten sich in einigen Orten Schlammlawinen, die teilweise entwurzelte Bäume mit sich führten. Eine Autofahrerin kollidierte mit einem Stamm, blieb aber unverletzt. Weniger Glück hatte ein Fahrradfahrer, der ebenfalls in Schlammmassen geriet, dabei stürzte und sich schwer verletzte. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnten die zwischenzeitlich unpassierbaren Straßen mittlerweile wieder freigegeben werden.

In Wurzen war in der Nacht zu Mittwoch in ein Einfamilienhaus ein Blitz eingeschlagen und der Dachstuhl fing Feuer. Der Brand konnte gelöscht werden, Menschen wurden nicht verletzt. Laut Polizei liegt der Sachschaden liegt bei 5.000 Euro. In Wagelwitz bei Grimma war die Dorfstraße von Schlamm und Regenwasser geflutet worden, in Leipzig-Volkmarsdorf eine S-Bahn-Unterführung voll Wasser gelaufen.